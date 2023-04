Crotone, morta a 28 anni dopo ore di attesa nei corridoi di un ospedale: aperta un'inchiesta

La ricostruzione dei familiari

Benedetta Godano ha iniziato a sentirsi male la mattina del 7 aprile scorso: è arrivata in ambulanza in pronto soccorso dove le è stato assegnato un codice verde nonostante accusasse forti dolori addominali. Per due ore ha atteso invano la visita dei sanitari, poi è rientrata a casa. A mezzogiorno ha chiesto al 118 di riportarla in ospedale, dove è rimasta "parcheggiata" per ore nei corridoi in attesa di essere visitata. Solo dopo le ore 21 è stata trasferita in una stanza del pronto soccorso, in preda a crisi di vomito. Dalla mezzanotte alle 6 del mattino è rimasta nel reparto di Chirurgia fino all'operazione d'urgenza dalla quale non si è mai ripresa. Il 17 aprile è stata trasferita, in coma farmacologico, dall'ospedale del San Giovanni di Dio (Crotone) al Policlinico universitario di Germaneto (Catanzaro). É deceduta il 24 aprile. L'odissea sanitaria della 28enne è stata ricostruita dalla famiglia in un esposto in procura.