A Crotone, tre persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una violenta rissa scoppiata sul lungomare della città. La lite sarebbe scaturita dopo che un ragazzo di 22 anni, a bordo di una bicicletta elettrica, ha urtato accidentalmente una bambina di 9 anni. L'incidente, pur non avendo provocato particolari conseguenze fisiche alla piccola, ha innescato un'immediata e accesa discussione tra il ciclista e il padre quarantenne della bambina.