finiti in ospedale

Crotone, 22enne in bicicletta urta una bimba e scoppia la rissa: tre arresti

L'incidente, pur non avendo provocato particolari conseguenze fisiche alla piccola, ha innescato un'immediata e accesa discussione 

05 Lug 2026 - 13:33
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© Carabinieri

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A Crotone, tre persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una violenta rissa scoppiata sul lungomare della città. La lite sarebbe scaturita dopo che un ragazzo di 22 anni, a bordo di una bicicletta elettrica, ha urtato accidentalmente una bambina di 9 anni. L'incidente, pur non avendo provocato particolari conseguenze fisiche alla piccola, ha innescato un'immediata e accesa discussione tra il ciclista e il padre quarantenne della bambina.

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Momenti di tensione nella zona balneare

 Agli insulti si è unito poi anche il padre 47enne del ragazzo. In pochi istanti, il diverbio è degenerato in una violenta colluttazione che ha coinvolto i tre, costringendo anche alcuni passanti a intervenire nel disperato tentativo di separarli. Per riportare la situazione alla calma è stato allertato tempestivamente il corpo dei Carabinieri, assistiti dagli agenti della Polizia di Stato, mentre due ambulanze del 118 sono giunte sul posto per prestare i primi soccorsi.

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Il profilo delle tre persone coinvolte

 I tre indagati, tutti residenti a Crotone, sono stati accompagnati all'ospedale San Giovanni di Dio. Dopo le cure mediche e le successive dimissioni (nessuno ha riportato lesioni preoccupanti), i militari dell'Arma hanno formalizzato gli arresti. Dagli accertamenti è peraltro emerso che il 22enne era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, seppur con un'autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, i tre uomini sono stati ricollocati in regime di arresti domiciliari.

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