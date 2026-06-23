Morta Cristiana Brandolini d'Adda, l'ultima sorella di Gianni Agnelli: aveva 99 anni

È morta nella sua casa di Venezia, all'età di 99 anni, Cristiana Brandolini d'Adda. Figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nonché nipote di Giovanni Agnelli (fondatore della Fiat), era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione: le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole (scomparsa nel dicembre 2025) e i fratelli Gianni, Giorgio e Umberto. Molto legata all'Avvocato, ne condivideva il gusto e la misura.
La sua vita
Nata a Torino il 16 febbraio 1927, quinta di sette figli, Cristiana Brandolini d'Adda sposò nel 1947 il conte Brando Brandolini d'Adda, nella basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina, a Roma. Dal matrimonio nacquero quattro figli: Tiberto, Leonello, Nuno e Brandino. Lontana per scelta dai riflettori, divise la sua vita tra Venezia, la tenuta di Vistorta, nel Friuli, con la villa e il parco all'inglese ridisegnato da Russell Page, e Parigi, dove dal 1968 abitò sulla Rive Gauche.
Celebre per l'eleganza, fu ritratta - tra gli altri - da Cecil Beaton e da Horst P. Horst, e ammirata per il suo gusto nella moda e negli interni. Spirito libero e amante delle arti, sostenne la Fondation de la Vocation di Marcel Bleustein-Blanchet e il Watermill Center di Robert Wilson.