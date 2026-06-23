Morta Cristiana Brandolini d'Adda, l'ultima sorella di Gianni Agnelli: aveva 99 anni

È morta nella sua casa di Venezia, all'età di 99 anni, Cristiana Brandolini d'Adda. Figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nonché nipote di Giovanni Agnelli (fondatore della Fiat), era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione: le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole (scomparsa nel dicembre 2025) e i fratelli Gianni, Giorgio e Umberto. Molto legata all'Avvocato, ne condivideva il gusto e la misura.