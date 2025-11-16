È morto Gian Mario Rossignolo, braccio destro di Umberto Agnelli: manager di Lancia, Zanussi e Telecom Italia

Si è spento a 95 anni Gian Mario Rossignolo, figura di rilievo nel panorama industriale italiano e storico collaboratore di Umberto Agnelli. Manager dalla lunga esperienza, ha attraversato decenni cruciali per lo sviluppo dell'automotive, dell'elettronica e delle telecomunicazioni, ricoprendo ruoli apicali in aziende come Lancia, Zanussi e Telecom Italia. La sua carriera, iniziata alla Fiat negli anni Cinquanta, lo ha portato ai vertici di gruppi in trasformazione, fino all'attività imprenditoriale nella robotica e al tentativo di rilancio della De Tomaso. Una vicenda professionale intensa, segnata da successi, passaggi complessi e, negli ultimi anni, anche risvolti giudiziari. La notizia della sua scomparsa chiude il percorso di uno dei dirigenti che hanno contribuito a modellare lo sviluppo industriale italiano del secondo Novecento.