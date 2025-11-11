È morto a 59 anni Alberto Bertone, il fondatore di Acqua Sant'Anna

L'impronta lasciata da Alberto Bertone "va oltre i risultati economici raggiunti. La sua umanitò, il rispetto per i collaboratori, la sensibilità verso il territorio e la costante volontà di migliorare, ne hanno fatto un esempio di leadership autentica e generosa", si legge ancora nel comunicato. E ancora: "Un grande uomo, profondamente legato alla sua famiglia, guidato da altruismo e senso del dovere che non saranno mai dimenticati. La società si unisce con profonda commozione al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un percorso umano e professionale".