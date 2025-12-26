Logo Tgcom24
SORELLA DI GIANNI E SUSANNA

Morta Maria Sole Agnelli, aveva cent'anni

26 Dic 2025 - 11:08
© ansa

© ansa

Si è spenta Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Dal 1960 al 1970 è stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli. È stata proprietaria di cavalli che hanno vinto tra l'altro la medaglia d'argento di equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco nel 72.