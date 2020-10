Crisanti a Tgcom24: "Non è certo che le nuove misure argineranno i contagi"

"Non ci sono elementi per affermare che le misure dell'ultimo dpcm da sole bastino per combattere la diffusione del virus". L'immunologo Andrea Crisanti a Tgcom24 ribadisce la sua posizione commentando le recenti iniziative del governo alla lotta al coronavirus. "Non basta il comportamento delle persone aderente a queste misure - sottolinea, - se dall'altra parte non c'è la capacità di intercettare il Covid sul territorio".