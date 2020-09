Covid, Crisanti: se un giocatore è positivo, altri stiano in isolamento

Le deroghe alla quarantena "hanno fallito". Lo ha detto il virologo Andrea Crisanti alla trasmissione "Fuori dal Coro" su Rete 4, parlando del caso del Genoa dove 14 calciatori sono risultati positivi al coronavirus dopo la partita. "Non capisco perché se la moglie risulta positiva il marito deve stare in quarantena e se un giocatore è contagiato gli altri della squadra non debbano stare in isolamento in attesa del tampone".