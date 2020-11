Cremona, l'offerta si fa anche con carta credito e bancomat: installato il pos in una chiesa

Offerte con bancomat o carta di credito? Nella chiesa di Santa Giulia a Cicognara, paese in provincia di Cremona, è possibile. La Diocesi ha infatti installato un bussolotto, una sorta di pos, per le offerte in cui si può scegliere se fare una donazione alla comunità, alle opere di carità o 'ai nostri preti', ovvero alla parrocchia, alla caritas o all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero. Per ora si tratta di una sperimentazione ma potrebbe presto allargarsi, tenuto conto che le norme anti-Covid suggeriscono di evitare contatti e maneggiare denaro il meno possibile.