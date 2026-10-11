Crans-Montana, due sopravvissute: "Tornare a scuola è stato bellissimo, anche se riprendere la quotidianità non è semplice"

Il percorso di Francesca è stato ancora più lungo. Anche lei è svenuta mentre cercava di scappare dal locale, con ustioni sul 70 per cento del corpo: "Sono stata in coma circa un mese. Inizio a ricordare qualcosa dal 23 gennaio. Tra operazioni e medicazioni ho subito più di 50 interventi sotto sedazione". I primi passi sono arrivati a marzo, mentre per camminare di nuovo ha dovuto aspettare luglio. E quel momento è rimasto impresso anche a Sofia: "Quando l'ho vista per la prima volta in piedi mi stavo per mettere a piangere".