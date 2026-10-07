Una posizione che rincuora le famiglie dei ragazzi coinvolti, indignate per la pretesa di risarcimento dell'imprenditrice di origine francese. Jessica Moretti "sarebbe dovuta uscire per ultima da quel locale", ha commentato Umberto Marcucci, il papà di Manfredi, uno dei ragazzi rimasti gravemente feriti nel rogo di Capodanno. "Se l'assicurazione dovesse ritenere che questa richiesta è infondata - aggiunge - sarà solo un bene, perché la loro è una proposta indecente che deve essere rispedita al mittente".