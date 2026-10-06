Crans-Montana, Jessica Moretti chiede indennità per infortunio nell'incendio

La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich che, in una lettera riportata nel dossier dell'indagine, ha chiesto alla procura del Cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, che è stato accordato.



La donna e il marito Jacques sono i principali indagati nell'inchiesta sul rogo, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Jessica è sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di firma e deve rimanere nella sua abitazione di Lens. Suo marito si trova dallo scorso 11 agosto in carcere con l'accusa di averla picchiata e ci rimarrà, secondo quanto disposto dal tribunale, almeno fino all'11 novembre. In un rapporto della polizia cantonale, incaricata di sorvegliare sul rispetto delle restrizioni, viene segnalato che la donna ha espresso "timori", in vista delle festività di fine anno e dell'anniversario del rogo, "ritenendo che i media saranno di nuovo attivi su questa vicenda" e temendo "eventuali atti isolati da parte di parenti delle vittime".