A raccontare quei giorni drammatici è anche il padre di Leonardo, Gabriele Bove. "Erano rimaste tre famiglie in cerca dei loro figli, ma solo due ragazzi feriti ancora da identificare, un maschio e una femmina, quindi uno per forza era morto" ha raccontato l'uomo all'Ansa, ricordando le ore trascorse alla ricerca del figlio, quando ancora non era chiaro quali fossero le sue condizioni. Poi è arrivata la notizia che la famiglia aspettava. "Quando ci hanno detto che Leo era vivo, abbiamo festeggiato ovviamente, ma in un'altra stanza vedevamo l'altra famiglia. E io sono andato dal padre a chiedere scusa perché ho gioito. La gioia ti fa esplodere però, nello stesso tempo, mi sono immedesimato subito in lui".