Crans-Montana, dimesso dopo sei mesi il 16enne Leonardo Bove

È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crans-Montana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Bove era stato ricoverato nell'ospedale di Zurigo prima di arrivare al Niguarda sei mesi fa.