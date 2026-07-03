Crans-Montana, riapriranno due ristoranti dei Moretti

Contro questa ipotesi, nelle ultime settimane è stata promossa sulla piattaforma Change.org una petizione che ha raccolto oltre 27mila firme. Il pool difensivo dei Moretti ricorda che, dopo la tragedia in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, "tutti i beni dei coniugi Moretti sono stati sequestrati dalle autorità penali". Ora l'obiettivo è "preservare i beni" per consentirne "la gestione; in caso contrario, le società fallirebbero e i beni che potrebbero potenzialmente servire a risarcire le vittime andrebbero perduti".