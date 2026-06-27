Crans-Montana, il memorial per le vittime e il futuro del "Constellation": "Non sarà mai più un bar..."

Sull'inchiesta in corso - che vede indagate 14 persone, tra cui i titolari del locale e diversi funzionari ed ex funzionari del Comune di Crans - Darbellay non si è sbilanciato: "Chi ha commesso errori sarà punito. A questi giovani dobbiamo la verità", ha detto. "Il ruolo del sistema giudiziario è quello di stabilire tutte le responsabilità. La responsabilità del governo è assicurarsi che vengano prese tutte le misure necessarie affinché una tale tragedia non possa mai più accadere, e proteggere la popolazione e i nostri ospiti". Ma ha anche aperto alla possibilità che altre persone vengano coinvolte nell'indagine: "Non si può escludere che, nel prossimo futuro, altri indagati provengano dall'amministrazione o dalle autorità cantonali. È compito del sistema giudiziario determinare questo, e dobbiamo rispettarlo".