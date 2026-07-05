Il figlio di quattro anni della coppia Jacques e Jessica Moretti, titolari del locale "Le Constellation", teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana è stato allontanato dalla prestigiosa scuola che frequentava. Ne dà notizia il quotidiano elvetico Blick spiegando che il bambino era iscritto alla Régent International School di Crans-Montana, struttura con una retta annuale compresa tra 75.000 e 120.000 franchi svizzeri (fra gli 80 e i 130mila euro), frequentata soprattutto da studenti britannici.
La decisione dell'Istituto
L'amministrazione della scuola non ha rilasciato dichiarazioni in merito ma scrive Blick, si vocifera che le famiglie degli altri alunni abbiano esercitato pressioni perché a loro dire era "inaccettabile" che i Moretti pagassero la retta di quella scuola dopo aver "abbandonato" finanziariamente le vittime della tragedia. La famiglia, in seguito alla notizia, avrebbe rifiutato di commentare la vicenda mentre fonti vicini ai coniugi, hanno fatto filtrare che sarebbe stata trovata la soluzione spostando il bambino in una scuola pubblica di Lens, nel Vallese.