Crans-Montana, Jacques Moretti sarà sottoposto a perizia psichiatrica
Il proprietario del Constellation è detenuto a Sion con l’accusa di aver picchiato Jessica Moretti. La Procura del Vallese vuole valutare il rischio di recidiva e la sua eventuale pericolosità per la famiglia
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Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l’accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla Procura del Cantone del Vallese, secondo quanto riferisce RTS, la radiotelevisione pubblica svizzera. L’obiettivo è valutare il rischio di nuovi episodi di violenza e capire se l’uomo possa rappresentare un pericolo per la moglie e per i due figli, anche in vista di un’eventuale scarcerazione.
L’aggressione nella villa di famiglia
L’episodio contestato risale alla metà di agosto e sarebbe avvenuto nella villa della coppia a Lens, località situata a pochi chilometri da Crans-Montana. Dopo l’aggressione Jacques Moretti è stato arrestato e trasferito nel carcere di Sion. La consulenza psichiatrica disposta dalla procura servirà ora a fornire agli inquirenti elementi utili per valutare la sua condotta e il possibile rischio di recidiva.
Il nodo della scarcerazione
La perizia avrà un peso anche sulle future decisioni relative alla detenzione. Gli inquirenti vogliono stabilire se un’eventuale uscita dal carcere possa comportare rischi per Jessica Moretti o per i due figli della coppia. Il procedimento riguarda esclusivamente l’accusa di violenza domestica ed è distinto dall’inchiesta sulla tragedia avvenuta nel locale Constellation.
L’inchiesta sulla strage di Capodanno
Jacques e Jessica Moretti sono infatti anche i principali indagati per l’incendio scoppiato a Capodanno nel loro locale Constellation, a Crans-Montana. Nel rogo hanno perso la vita 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite.Si tratta di un procedimento separato da quello relativo all’aggressione contestata a Jacques Moretti.
Il confronto del 2 novembre
Nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio, i due coniugi sono stati convocati dalla procura per il 2 novembre. In quella data Jacques e Jessica Moretti saranno sottoposti a un interrogatorio di confronto, un passaggio che potrebbe risultare rilevante per ricostruire responsabilità e dinamica della tragedia.