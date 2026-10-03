Crans-Montana, Jacques Moretti sarà sottoposto a perizia psichiatrica

Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l’accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla Procura del Cantone del Vallese, secondo quanto riferisce RTS, la radiotelevisione pubblica svizzera. L’obiettivo è valutare il rischio di nuovi episodi di violenza e capire se l’uomo possa rappresentare un pericolo per la moglie e per i due figli, anche in vista di un’eventuale scarcerazione.