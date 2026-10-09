Crans-Montana, gli ospedali svizzeri chiedono 1,6 milioni di euro alle famiglie italiane

"Se mi rompo una gamba su una pista da sci, è giusto che il sistema italiano mi rimborsi, ma se mi faccio male in un bar per negligenza di qualcuno, probabilmente un funzionario del comune o del cantone, allora il minimo che la Svizzera potrebbe fare è sospendere la richiesta di rimborso fino a quando non sarà accertata la responsabilità", ha affermato a Rts Umberto Marcucci, il cui figlio Manfredi gravemente ustionato alla schiena, alle mani e alle braccia, è stato inizialmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Sion prima di essere trasferito a Milano.