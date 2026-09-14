Crans-Montana, quattro ragazzi feriti tornano a scuola al liceo "Virgilio" di Milano

Quattro ragazzi del liceo "Virgilio" di Milano sopravvissuti al rogo di Crans-Montana sono tornati a scuola. Lunedì mattina, Leonardo Bove, Francesca Nota, Sofia Donadio e Kean Talingdan, sono arrivati all'istituto tutti insieme, accompagnati dai genitori, e sono entrati da un ingresso secondario della sede di via Pisacane, evitando quello principale. I quattro, che frequentano la quarta D dell'indirizzo di Scienze umane, hanno ritrovato i compagni dopo aver seguito le lezioni in ospedale e a casa. "Preferiamo goderci il momento", l'unica frase pronunciata da Loretta Arapi, la mamma di Leonardo, che, come gli altri genitori, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.
Il rientro sarà graduale
Il loro rientro sarà graduale, in base alle condizioni di salute e alle indicazioni dei medici. "Il loro percorso rientra in presenza, loro ci tengono, speriamo che riescano a starci il più tempo possibile", ha spiegato ai cronisti il vicepreside Mario Secone fuori dalla scuola. La scuola adotterà le misure necessarie "in base a quello che ci diranno appunto i medici, ma non posso dire altro".
Le parole dei ragazzi
Il giorno prima, i ragazzi avevano raccontato le loro sensazioni al Tg5. "Sicuramente batterà il cuore fortissimo", aveva detto Leonardo. "Sarà un'emozione indescrivibile perché torniamo a scuola dopo quasi un anno", aveva spiegato Francesca, anche se, aveva aggiunto, "ho paura di passare per i corridoi, essere guardata e magari non essere capita". "Già il fatto che entreremo tutti e quattro insieme a scuola sarà molto bello e farà molto ridere, io non vedo l'ora - aveva dichiarato Sofia -. Abbiamo detto ai nostri compagni di prenderci i posti tutti vicini".