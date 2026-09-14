Crans-Montana, quattro ragazzi feriti tornano a scuola al liceo "Virgilio" di Milano

Il giorno prima, i ragazzi avevano raccontato le loro sensazioni al Tg5. "Sicuramente batterà il cuore fortissimo", aveva detto Leonardo. "Sarà un'emozione indescrivibile perché torniamo a scuola dopo quasi un anno", aveva spiegato Francesca, anche se, aveva aggiunto, "ho paura di passare per i corridoi, essere guardata e magari non essere capita". "Già il fatto che entreremo tutti e quattro insieme a scuola sarà molto bello e farà molto ridere, io non vedo l'ora - aveva dichiarato Sofia -. Abbiamo detto ai nostri compagni di prenderci i posti tutti vicini".