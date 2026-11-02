Crans-Montana, la rabbia di una madre: "È stato un omicidio, non una tragedia"

"Non è stata una tragedia ma un omicidio per negligenza, non ci sono altre parole, il termine tragedia è come quello di catastrofe naturale, cioè un evento che non ci si aspetta, questo ce lo si aspettava". Queste le parole pronunciate da Laetitia Brodard-Sitre, madre di Arthur, giovane svizzero morto nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite.