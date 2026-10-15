Le famiglie delle vittime non vogliono tornare a Crans-Montana: spostata la commemorazione

Non si terrà a Crans-Montana, come previsto in un primo momento, ma a Grône, paese a circa 20 chilometri di distanza, la cerimonia di commemorazione della strage del Constellation, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. La data sarà quella del Primo gennaio. Lo ha deciso il governo del cantone del Vallese, dopo che alcune famiglie hanno chiesto di poter spostare l'evento, evitando di ritornare nella stazione sciistica teatro della tragedia e in particolare nel centro congressi Le Régent, dove nelle ore successive all'incidente sono stati riuniti i famigliari delle vittime in attesa di notizie sui propri cari. Il giallo della palizzata in legno che il Comune vuole realizzare in occasione del primo anniversario della tragedia davanti al disco-bar. C'è l'ok dei pm.