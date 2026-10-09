Alla luce del recente ricovero in terapia intensiva di Vittorio Sgarbi, Evelina Sgarbi sarà in studio per far sentire la sua voce sulle condizioni di salute di suo padre. A Verissimo anche il racconto intimo e inedito dello chef stellato Bruno Barbieri e la lunga storia d’amore tra Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti. “Temptation Island”: dopo aver ospitato la scorsa settimana l’ex fidanzata Soraya, sabato sarà in studio Cristian Mascolino. Infine, spazio alle emozioni di Gülenay Kalkan, l’attrice che nella serie “Forbidden Fruit” interpreta il personaggio di Feride.