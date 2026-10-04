Sonia Bruganelli sulla relazione con Angelo Madonia: "La malattia di Silvia ci ha unito"

"Come primo impatto due mesi di ospedale e terapia intensiva sono stati belli forti ma Angelo è rimasto. Silvia ci ha unito, e una cosa che mi è molto piaciuta è che era lei che cercava ognuno di noi in modo diverso perché aveva capito qual era l'equilibrio e che dovevamo essere tutti lì. Io e Paolo ovviamente eravamo i genitori e non ti nascondo che abbiamo fatto fatica a vedere determinate cose come ad esempio le medicazioni, era in quei casi che subentrava Angelo. È stata una cosa importante" confida Sonia Bruganelli.