Licia Colò: "Un ictus mi ha portato via mia madre e ho scoperto di avere un tumore alla tiroide"

Durante l'intervista la conduttrice racconta di essersi sentita "al tappeto come un pugile" ma che è riuscita a superare il momento difficile anche grazie alla vicinanza dell'ex e padre di sua figlia, Alessandro Antonino: "Tutta quell'energia, quella forza proveniente dalla mie convinzioni non c'erano più. Alessandro in quel periodo mi ha aiutato tanto, mi è stato molto vicino quando mi sono operata. Sono stata fortunata a non fare la chemio e dopo l'intervento ho incontrato Papa Francesco, in tutto c'è un lato positivo delle cose. Anche il lavoro alla fine è ripartito e mia figlia è guarita. È stata una super rinascita" conclude Licia Colò.