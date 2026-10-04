Licia Colò: "Un ictus mi ha portato via mia madre e ho scoperto di avere un tumore alla tiroide"

Licia Colò ripercorre a "Verissimo" il periodo più difficile della sua vita, segnato dalla perdita della mamma e dalla malattia. "Ho passato un periodo terribile dove è successo tutto quanto insieme, ho perso la mia mamma per un ictus..." racconta a Silvia Toffanin.
"Quando si perde un genitore è sempre una cosa terribile, la mia mamma era veramente tutta la mia vita - prosegue Licia Colò - Perdo mia madre, si interrompe la mia carriera lavorativa e mi viene un tumore alla tiroide. Quel periodo poi mia figlia ha avuto un sacco di problemi fisici ed è stata anche ricoverata con la peritonite in ospedale, a un certo punto ho pensato che crollasse anche la casa".
Durante l'intervista la conduttrice racconta di essersi sentita "al tappeto come un pugile" ma che è riuscita a superare il momento difficile anche grazie alla vicinanza dell'ex e padre di sua figlia, Alessandro Antonino: "Tutta quell'energia, quella forza proveniente dalla mie convinzioni non c'erano più. Alessandro in quel periodo mi ha aiutato tanto, mi è stato molto vicino quando mi sono operata. Sono stata fortunata a non fare la chemio e dopo l'intervento ho incontrato Papa Francesco, in tutto c'è un lato positivo delle cose. Anche il lavoro alla fine è ripartito e mia figlia è guarita. È stata una super rinascita" conclude Licia Colò.