Filippo Bisciglia sull'ex Pamela Camassa: "In 17 anni insieme qualche cavolata l'ho fatta ma ho confessato"

A "Verissimo" Filippo Bisciglia, conduttore del reality "Temptation Island", parla a Silvia Toffanin della fine della sua storia d'amore con Pamela Camassa, durata 17 anni. "Un gran pezzo di vita ma alla fine eravamo diventati come fratello e sorella. L'amore c'è sempre stato da entrambe le parti ma a un certo punto uno dei due doveva trovare il coraggio di lasciare l'altro" racconta.
"Pamela mi disse che un giorno l'avrei ringraziata, ed è vero. Oggi la ringrazio di aver avuto il coraggio di lasciarmi, doveva andare così. Sono contento che lei si sia fidanzata di nuovo, la vedo sui social che viaggia molto con il suo nuovo compagno e sono felicissimo perché l'ho amata e voglio il suo bene" - dice commosso Filippo Bisciglia - "Le vorrò sempre bene, è speciale".
Durante l'intervista Filippo Bisciglia ha confessato anche di aver fatto "qualche cavolata" durante la sua relazione con Pamela Camassa: "La storia si trascinava da qualche anno e l'attrazione iniziava a mancare. Pamela è sempre stata bravissima io invece un po' di anni fa qualche cavolata l'ho fatta ma ho confessato e abbiamo ricostruito. In 18 anni quasi sbaglia anche l'uomo delle coppie".
"Oggi ho capito grazie a un essere speciale che sono pronto a rivivere delle belle emozioni. Posso ancora risentire le farfalle nello stomaco" conclude Filippo Bisciglia.