Filippo Bisciglia sull'ex Pamela Camassa: "In 17 anni insieme qualche cavolata l'ho fatta ma ho confessato"

"Pamela mi disse che un giorno l'avrei ringraziata, ed è vero. Oggi la ringrazio di aver avuto il coraggio di lasciarmi, doveva andare così. Sono contento che lei si sia fidanzata di nuovo, la vedo sui social che viaggia molto con il suo nuovo compagno e sono felicissimo perché l'ho amata e voglio il suo bene" - dice commosso Filippo Bisciglia - "Le vorrò sempre bene, è speciale".