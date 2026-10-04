Michelle Hunziker e l'amore per Giulio Berruti: "Mi fa sentire protetta"

Ospite a "Verissimo" Michelle Hunziker parla della sua storia d'amore con Giulio Berruti. "Lo tengo in una cassaforte ma ogni tanto vado ad aprire e tiro fuori qualcosa, ma sempre con grande attenzione" dice commentando la foto postata su Instagram per il compleanno del compagno con scritto: Auguri amore mio.
"Sono talmente terrorizzata di condividere questa felicità che preferisco viverla. Si ha sempre la paura che da fuori possa succedere qualcosa, è anche un po' l'esperienza che ti fa diventare così - prosegue Michelle Hunziker - Sicuramente mi sento molto felice, realizzata, protetta da quell'omone lì di due metri che mi tiene ben stretta, mi sento davvero protetta. Questa sensazione mi accompagna tutti i giorni e per me è molto importante" dice indicando la foto in cui abbraccia Giulio Berruti.
"Sono in una bella fase. Dell'amore in questi anni ho capito che il cammino è importante e le esperienze vanno vissute per capire determinate cose. Ognuno ha i suoi tempi e io ci ho messo tanto a capire cosa volevo e penso che Giulio sia nello stesso momento. Ci siamo scelti anche un po' per questo, vogliamo vivere cose belle" conclude.