Michelle Hunziker e l'amore per Giulio Berruti: "Mi fa sentire protetta"

"Sono in una bella fase. Dell'amore in questi anni ho capito che il cammino è importante e le esperienze vanno vissute per capire determinate cose. Ognuno ha i suoi tempi e io ci ho messo tanto a capire cosa volevo e penso che Giulio sia nello stesso momento. Ci siamo scelti anche un po' per questo, vogliamo vivere cose belle" conclude.