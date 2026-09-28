Michelle Hunziker festeggia Giulio Berruti sui social: "Auguri amore mio"
Per i 42 anni dell'attore e medico, la conduttrice pubblica uno scatto che li vede abbracciati e si lascia andare a una dichiarazione d'amore sui social
Michelle Hunziker e Giulio Berruti © Instagram @therealhunzigram
Michelle Hunziker ha smesso ormai da un po' di nascondere la sua storia d'amore e, questa volta, per Giulio Berruti ha scelto delle parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni. In occasione del 42esimo compleanno del compagno, festeggiato domenica 27 settembre, la conduttrice 49enne ha condiviso nelle sue Instagram Stories una foto che li ritrae stretti in un abbraccio. Sopra lo scatto, una breve ma inequivocabile dedica: "Auguri amore mio", accompagnata da un cuore rosso.
Nella foto, Berruti le accarezza il viso con una mano, mentre Michelle sorride tra le sue braccia. A fare da colonna sonora al momento è "For Once in My Life" di Craig David. Una condivisione sui social per una coppia che, dopo aver protetto a lungo la propria storia, negli ultimi mesi ha cominciato a condividere sempre più apertamente il proprio amore e la propria quotidianità.
Dalle prime indiscrezioni alla conferma di Michelle
Le prime voci sul rapporto tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti hanno iniziato a rincorrersi tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. A marzo sono poi arrivate le immagini che li mostravano insieme a Ferrara, nel backstage di "Battiti Live Spring", mentre durante le vacanze di Pasqua i due sono comparsi nello stesso gruppo di amici a Marrakech. Poche settimane più tardi era stata la stessa Hunziker a parlare apertamente della relazione.
In un'intervista a "Chi", la conduttrice aveva raccontato di aver abbassato le difese costruite negli anni: "Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me. Sono felice, ma cerco di mantenere protetta questa felicità". A giugno era arrivata anche la prima foto di coppia pubblicata direttamente da Michelle: uno scatto al tramonto, accompagnato da "Secret Garden" di Bruce Springsteen. Da quel momento le apparizioni insieme sono diventate sempre più frequenti, dalle Eolie alla vacanza in famiglia in Val Badia.
"Con Giulio mi sento al sicuro"
La conduttrice aveva raccontato qualcosa in più del loro rapporto durante l'estate, spiegando soprattutto la sensazione di serenità trovata insieme a Berruti. "Con Giulio mi sento al sicuro. Ci dormo benissimo", aveva confidato. Berruti, inoltre, aveva scelto di non partecipare alle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, nonostante fosse stato invitato, raggiungendo Michelle soltanto dopo il matrimonio per una questione di discrezione nei confronti della famiglia. Adesso, dopo i rumor circolati nelle ultime settimane su un possibile momento di distanza fra i due, è arrivata la dedica per il compleanno.