Le prime voci sul rapporto tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti hanno iniziato a rincorrersi tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. A marzo sono poi arrivate le immagini che li mostravano insieme a Ferrara, nel backstage di "Battiti Live Spring", mentre durante le vacanze di Pasqua i due sono comparsi nello stesso gruppo di amici a Marrakech. Poche settimane più tardi era stata la stessa Hunziker a parlare apertamente della relazione.