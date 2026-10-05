“Verissimo” leader degli ascolti del pomeriggio e della sera di domenica

“Verissimo” leader degli ascolti del pomeriggio e della sera. Domenica 4 ottobre, Il talk condotto da Silvia Toffanin, nel consueto appuntamento della domenica, si è confermato al vertice di fascia con 2.019.000 spettatori totali e il 22.03% di share individui (31.26% sul target 15-24 anni).