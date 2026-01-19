Logo Tgcom24
Cronaca
Speciale La strage di Crans-Montana
la decisione

Crans-Montana, direttiva del Viminale: "Più controlli nei locali'

Nel documento nuove indicazioni ai prefetti, norme antincendio per aumentare la sicurezza

19 Gen 2026 - 18:50
© Afp

© Afp

Arriva la stretta del Viminale dopo la strage di Capodanno di Crans Montana. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha inviato a tutti i prefetti una direttiva per aumentare i controlli nei locali pubblici, a partire dalle norme antincendio.

Le dichiarazioni del ministro

 "La tragedia di Crans-Montana ha riproposto all'attenzione il tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo. Il nostro sistema di safety, come noto, imperniato su regole e procedure molto rigorose, ha mostrato nel tempo grande affidabilità, costituendo un modello di riferimento anche all'estero. Tuttavia, quanto verificatosi nel piccolo centro montano in Svizzera, impone a tutte le componenti del nostro sistema di sicurezza, in via precauzionale, di intensificare al massimo, soprattutto in chiave preventiva, l'attività di controllo sulle attività di intrattenimento al fine di tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori".

