Crans-Montana, chiuso un hotel per violazione delle norme antincendio
"Nonostante diversi richiami, il Comune ha constatato che le misure di conformità richieste non sono state realizzate"
© Afp
Il Comune di Crans-Montana ha ordinato la chiusura immediata del Grand Hôtel du Golf & Palace. Lo riferisce Rsi, spiegando che la decisione è stata presa in quanto la struttura non rispetta le norme antincendio e, nonostante i ripetuti richiami, non ha provveduto a mettersi in regola. "Nonostante diversi richiami, il Comune ha constatato che le misure di conformità richieste non sono state realizzate", si legge nel comunicato diffuso nel pomeriggio.
L'ultimo termine fissato - dal 16 dicembre 2025 al 15 gennaio 2026 - è trascorso nuovamente senza risultati. Su proposta del responsabile della sicurezza, il Comune ha deciso di emettere un avviso preliminare per la chiusura dell'hotel. L'Ufficio cantonale di prevenzione degli incendi, informato della misura, ha dato il proprio assenso e mercoledì ha effettuato un'ulteriore verifica in loco insieme al responsabile comunale. La chiusura è stata ratificata giovedì dal Consiglio comunale e la polizia è stata incaricata di far eseguire immediatamente il provvedimento.