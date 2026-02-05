Crans-Montana, chiuso un hotel per violazione delle norme antincendio

L'ultimo termine fissato - dal 16 dicembre 2025 al 15 gennaio 2026 - è trascorso nuovamente senza risultati. Su proposta del responsabile della sicurezza, il Comune ha deciso di emettere un avviso preliminare per la chiusura dell'hotel. L'Ufficio cantonale di prevenzione degli incendi, informato della misura, ha dato il proprio assenso e mercoledì ha effettuato un'ulteriore verifica in loco insieme al responsabile comunale. La chiusura è stata ratificata giovedì dal Consiglio comunale e la polizia è stata incaricata di far eseguire immediatamente il provvedimento.