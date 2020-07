Coronavirus, una domenica di luglio tra afa, restrizioni e città deserte

Una domenica di luglio tra spiagge cittadine e una Capitale deserta Una turista posa per una foto sulla scalinata di Trinità dei Monti deserta Ansa 1 di 20 Un vigile urbano cerca refrigerio alla fontana Ansa 2 di 20 Una turista si riposa posa sulla scalinata di Trinità dei Monti deserta Ansa 20 di 20 Poche persone in centro a Roma Ansa 20 di 20 Alcuni turisti immortalano la Capitale deserta Ansa 20 di 20 Alcuni turisti immortalano la Capitale deserta Ansa 20 di 20 Sci nautico all'Idroscalo Ansa 20 di 20 Sci nautico all'Idroscalo Ansa 20 di 20 Sci nautico all'Idroscalo Ansa 20 di 20 Lettini e ombrelloni sul prato dell'Idroscalo Ansa 10 di 20 Milanesi fanno il bagno nell'Idroscalo Ansa 11 di 20 Milanesi fanno il bagno nell'Idroscalo Ansa 12 di 20 Milanesi fanno il bagno nell'Idroscalo Ansa 13 di 20 Milanesi fanno il bagno nell'Idroscalo Ansa 14 di 20 Ombrelloni e pedalò all'Idroscalo di Milano Ansa 15 di 20 Milanesi al sole sulla "spiaggia" dell'Idroscalo Ansa 16 di 20 Milanesi al sole sulla "spiaggia" dell'Idroscalo Ansa 17 di 20 Milanesi al sole sulla "spiaggia" dell'Idroscalo Ansa 18 di 20 In molti ai lettini e agli ombrelloni hanno preferito stendersi sul prato Ansa 19 di 20 In molti ai lettini e agli ombrelloni hanno preferito stendersi sul prato Ansa 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci In una giornata di caldo intenso centinaia di milanesi hanno deciso di affollare la spiaggia cittadina dell'Idroscalo. C'è chi si è steso su lettini e asciugamani per prendere il sole e chi ha preferito fare una nuotata tra le restrizioni imposte dal coronavirus. A Roma qualche turista si è avventurato tra le strade deserte per ammirare i monumenti della Capitale, approfittando dell'assenza dei romani che hanno preferito le spiagge di Ostia e Fregene.

Luglio è, abitualmente, tempo di vacanze, ma molti italiani hanno deciso di trascorrere questo periodo a casa. Per affrontare l'afa cittadina centinaia di milanesi si sono riversati sulla spiaggia e sui prati dell'Idroscalo per trovare un po' di refrigerio, sognando di essere distesi in qualche località marittima. A Roma, invece, qualche turista ha deciso di approfittare della minore affluenza di visitatori per vivere la Capitale e i suoi monumenti a cielo aperto, tra una foto sulla scalinata di Trinità dei Monti e un sorso d'acqua a una delle fontane.