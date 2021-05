Covid, zona bianca rafforzata: le Regioni ipotizzano coprifuoco alle 24 e misure sulla movida

IPA

Coprifuoco dalle 24 e altre misure sulla movida, come l'obbligo di consumare seduti ai tavolini di bar e ristoranti all'aperto, senza sostare in piedi davanti ai locali. Sono le ipotesi avanzate dalle Regioni per la zona bianca rafforzata, nel caso di un aumento dell'incidenza dei casi che superi i 50 ogni 100mila abitanti. L'obiettivo è scongiurare un "effetto Sardegna", la Regione che dopo essere finita in zona bianca registrò un aumento di positivi.