Covid, via libera dell'Aifa alla "quarta dose" per gli immunodepressi

Il monitoraggio della fondazione Gimbe rileva, nella settimana 9-15 febbraio, una riduzione dei nuovi casi (-209mila). Il numero di province con incidenza superiore ai 1.000 casi per 100.000 abitanti scende da 70 a 14. Calano i ricoveri in terapia intensiva (-257), in area medica (-2.735) e, finalmente, anche i decessi (-16%). L’85,3% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e l’82,4% ha completato il ciclo vaccinale, ma sono 5,1 milioni le persone senza nemmeno una dose. Il tasso di copertura con terza dose è all’85,7%, ma con nette differenze regionali.