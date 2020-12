Covid, Usa: picco di quasi 4mila morti in 24 ore | Speranza: prioritario far tornare gli studenti in classe

"La volontarietà" della vaccinazione "è la scelta giusta. Perche' abbiamo ancora dosi limitate e perche' non dobbiamo dividere il Paese tra scientisti illuminati e cavernicoli dubbiosi". Lo ha detto il ministro della Sanità Roberto Speranza in un'intervista al Corriere della Sera. Quindi l`Italia non farà un registro di chi non vuole vaccinarsi, come in Spagna? "Abbiamo l`anagrafe vaccinale, ma non vogliamo spaccare il Paese", ha spiegato Speranza.