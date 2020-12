Coronavirus, in Italia 23.477 nuovi casi e 555 vittime 

Sono 23.477 i nuovi casi di coronavirus in Italia a fronte di 186.044 tamponi eseguiti. Il tasso di positività risale al 12,6% (ieri si attestava al 9,6%). Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 555, per un totale di 74.159 dall'inizio della pandemia. Tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva (+27 per un totale di 2.555).

I numeri della pandemia Mentre aumentano di 27 unità le terapie, dall'altro lato sono 415 in meno le persone ricoverate negli altri reparti Covid (23.151 in tutto). Complessivamente in Italia sono 569.896 gli attualmente positivi, +5.501 rispetto a 24 ore fa. Sono 17.421 i guariti in più da ieri.

Vax Day, partite le vaccinazioni in Italia: le prime allo Spallanzani di Roma Ansa 1 di 32 Ansa 2 di 32 Ansa 3 di 32 Twitter 4 di 32 Ansa 5 di 32 Ansa 6 di 32 Ansa 7 di 32 Ansa 8 di 32 Ansa 9 di 32 Ansa 10 di 32 Ansa 11 di 32 Ansa 12 di 32 Ansa 13 di 32 Ansa 14 di 32 Ansa 15 di 32 Ansa 16 di 32 Ansa 17 di 32 Ansa 18 di 32 Ansa 19 di 32 Ansa 20 di 32 Ansa 21 di 32 Ansa 22 di 32 Ansa 23 di 32 Ansa 24 di 32 Ansa 25 di 32 Ansa 26 di 32 Ansa 27 di 32 Ansa 28 di 32 Ansa 29 di 32 Ansa 30 di 32 31 di 32 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci Le dottoresse Maria Rosaria Capobianchi, Alessandra Vergari e Alessandra D'Abramo, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli sono stati i primi in Italia a ricevere il vaccino anti-Covid allo Spallanzani di Roma.

Veneto prima Regione per nuovi casi Con 4.800 nuovi positivi il Veneto è la prima Regione in Italia per numero di casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Seguono la Lombardia con 3.859 nuovi casi e l'Emilia Romagna con 2.116 positivi in più rispetto a ieri.