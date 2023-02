Covid in frenata, Ue e Italia fanno i conti con i vaccini inutilizzati: rischiamo di sprecare tre miliardi di euro

Tra le dosi già acquistate ne abbiamo ancora 15 milioni da smaltire e altre ne arriveranno dalla Pfizer per una clausola nel contratto siglato da Bruxelles. Mentre le somministrazioni sono in continuo calo

Dosi inutilizzate e soldi sprecati Un'intesa che rischia di costarci oltre tre miliardi di euro, secondo quanto scrive La Stampa. Tra i vaccini aggiornati su Omicron 4 e 5, arrivati a fine estate nel nostro Paese, ci sarebbero 15 milioni di dosi ancora inutilizzate. Ma, in base al contratto, ne arriveranno altri 61,2 milioni nel corso dell'anno. Il tentativo in atto è quello di suddividere su più anni questa valanga di fiale in arrivo. Si tratta comunque di vaccini destinati a rimanere imballati e ad andare al macero, dal momento che il numero delle somministrazioni (3.421 al giorno tra il 6 e il 12 febbraio) è in continua diminuzione.

Causa alla Commissione Ue Il New York Times avrebbe intanto fatto causa alla Commissione Ue per non aver diffuso i contenuti di messaggi intercorsi tra la presidente Ue Ursula von der Leyen e il Ceo di Pfizer, Albert Bourla, sul negoziato per l'acquisto dei vaccini anti-Covid. Un dettaglio difficile da comprendere è perché tra le dosi acquistate dall'Ue siano state comprese anche quelle aggiornate su Omicron 1, autorizzate dall'Ema pochi giorni prima dei nuovi arrivi, quelli centrati sulle sottovarianti Omicron 4 e 5: a quel punto tutti avrebbero chiesto i nuovi modelli, quelli più aggiornati, eppure i modelli "vecchi" vennero comunque acquistati e pagati.

La conta delle dosi sprecate Il conteggio comprende anche 9 milioni di dosi prodotte dalla francese Sanofi: furono acquistate nel 2020 ma le consegne sono in questi giorni e portano le fiale a 80 milioni. Ci sono poi i vaccini andati in scadenza a fine 2022. E ancora i 60 milioni di dosi donate all'Africa, in gran parte inutilizzate perché spesso arrivavano in luoghi privi del necessario supporto per la conservazione. Arriviamo così a 173,1 milioni di dosi inutilizzate. Sappiamo che il vaccino Pfizer prima versione è costato 16 euro a dose, quello aggiornato su Omicron 19 euro. Siamo quindi a tre miliardi di euro buttati.