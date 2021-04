Covid, svelato il contratto tra Pfizer e l'Ue: ecco prezzi e condizioni

Ansa

E' stato svelato il contratto d'acquisto del vaccino anti-Covid di Pfizer da parte dell'Unione europea. Il giornale catalano La Vanguardia riferisce che i documenti, firmati il 20 novembre 2020, non prevedono alcuna responsabilità per l'azienda in caso di danni e un prezzo medio più alto di quanto stimato. La Commissione Ue si è impegnata all'acquisto di 200 milioni di dosi, con la possibilità di acquistarne altri 100 milioni in più.