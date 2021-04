Alcune centinaia di persone, quasi tutte senza mascherina, si sono radunate in piazza Duomo a Milano domenica pomeriggio per la manifestazione No Vax "Le bocche della verità", organizzata dall'associazione Genesi. Sul palco è intervenuto Marian Amici, medico impegnato nella campagna No Vax, che ha invitato tutti "a non andare a giocare alla roulette russa" con vaccini che "non hanno nessuna efficacia e nessuna garanzia".