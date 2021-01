Covid, la Lombardia fa ricorso contro la zona rossa | A a Roma via ai vaccini per 8mila medici liberi professionisti 

Covid, proseguono le vaccinazioni in tutto il Paese 40 di 39 39 di 39 38 di 39 37 di 39 36 di 39 35 di 39 34 di 39 33 di 39 32 di 39 31 di 39 30 di 39 29 di 39 28 di 39 27 di 39 26 di 39 25 di 39 24 di 39 23 di 39 Ansa 22 di 39 Ansa 21 di 39 Ansa 20 di 39 Ansa 18 di 39 Ansa 17 di 39 Ansa 16 di 39 Ansa 15 di 39 Ansa 14 di 39 Ansa 13 di 39 Ansa 12 di 39 Ansa 11 di 39 Ansa 10 di 39 Ansa 9 di 39 Ansa 8 di 39 Ansa 7 di 39 Ansa 6 di 39 Ansa 5 di 39 Ansa 4 di 39 Ansa 3 di 39 Ansa 2 di 39 Ansa 1 di 39 leggi dopo slideshow ingrandisci

Attilio Fontana ha detto che è stato presentato al Tar il ricorso contro la zona rossa in Lombardia. Iniziate intanto a Roma le vaccinazioni per gli oltre 8mila medici liberi professionisti che non hanno un rapporto strutturato con il Servizio sanitario regionale. Pfizer annuncia altri ritardi nelle consegne delle dosi e cresce la polemica intorno alle parole di Letizia Moratti sulla distribuzione dei vaccini in base al Pil. Sala: "Mi cadono le braccia".