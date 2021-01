Coronavirus, in Italia 10.497 nuovi casi su 254.070 tamponi e altri 603 decessi

ministero della Salute

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 10.497 nuovi casi a fronte di 254.070 tamponi eseguiti (il giorno precedente l'incremento era stato di 8.824 su 158.674 test). I decessi sono stati 603, contro i 377 di lunedì. Il tasso di positività è al 4,1%, in calo dell'1,5%. Diminuiscono di 57 unità gli ingressi in terapia intensiva, in calo anche il numero di pazienti ospedalizzati (-185).