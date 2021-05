Aifa: con richiamo a 42 giorni immunizziamo 3 milioni di 60enni | Lombardia frena su vaccini ai 40enni, Fontana: "Non facciamo sparate"

L'Agenzia italiana del farmaco spiega il motivo dell'ok al richiamo di Pfizer e Moderna a 42 giorni dalla prima dose: in questo modo, dicono all'Aifa, immunizziamo in breve tempo altri tre milioni di sessantenni a rischio. La Lombardia, attraverso il suo presidente, frena sulla possibilità di iniziare le prenotazioni dei vaccini per i 40enni già lunedì. Intanto non si ferma l'ondata del contagio in India, dove nelle ultime 24 ore si contano oltre 4mila decessi e altri 362.727 casi.