Coronavirus, in Italia 7.852 nuovi casi su 306.744 tamponi e altri 262 morti

Sono 7.852 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 306.744 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 2,6%, in lieve aumento rispetto al 2,4% di martedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 262, per un totale di 123.544 dall'inizio della pandemia. I guariti odierni sono 19.023. Prosegue il calo delle terapie intensive (-24 rispetto a ieri) e dei ricoveri negli altri reparti Covid (-657).