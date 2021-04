Convocazione di massa di tutte le persone dai 42 anni in su da oggi in Inghilterra nell'ambito della campagna vaccinale britannica che continua a ritmo spedito. Lo annuncia Matt Hancock, ministro della Sanità del governo di Boris Johnson, indicando per fine giugno la scadenza entro cui si punta a coprire questa intera fascia di età: per poi cercare di arrivare all'obiettivo dichiarato da tempo di esaurire entro il 31 luglio la somministrazione della prima dose a tutti gli adulti over 18 residenti nel Regno Unito.

Il Regno ha raggiunto la quota di oltre 46,5 milioni di dosi inoculate, con la prima iniezione garantita a 33,7 milioni di persone e quasi 13 milioni di richiami: gli ultracinquantenni risultano ora vaccinati con la prima dose sull'isola per oltre il 90%, mentre i richiami sono saliti al 20% di tutti gli abitanti.