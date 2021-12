Covid, Iss: incidenza sale a 351, occupazione terapie intensive al 10,7%

"Non è ancora il picco, a gennaio ci sarà un rialzo fortissimo dei casi". Lo afferma a SkyTg24 il consigliere scientifico del ministro della Salute, Walter Ricciardi sottolineando come le misure del governo fossero "necessarie" vista la maggior contagiosità di Omicron. "Dobbiamo evitare che i contagi arrivino, come successo in Gran Bretagna, a 100-120mila al giorno", ha aggiunto.