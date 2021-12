Covid, l'ex senatore M5s contrario ai vaccini ricoverato in terapia intensiva

Ansa

L'ex senatore del Movimento 5 Stelle Bartolomeo Pepe, da sempre in prima linea nella battaglia contro i vaccini, è ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale Cotugno di Napoli, per una polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2. Sul nuovo coronavirus aveva affermato via Facebook "bisogna sgonfiare questa ridicola isteria, montata ad arte". Quando era in Parlamento, nel 2016, aveva tentato di far proiettare il film Vaxxed, ma dovette rinunciare.