Covid, a Treviso si testano vaccinazioni "senza appuntamento" | A Pasqua l'Italia in rosso: no spostamenti tra Regioni

Da lunedì 29 marzo entrano in vigore le ordinanze sulle nuove fasce di rischio, tranne nel Lazio (che torna arancione dal 30). Fino al 2 aprile, l'Italia sarà ancora divisa in colori in base alla fascia di rischio legata alla situazione coronavirus. I giorni 3-4-5 aprile, invece, tutta la Penisola sarà zona rossa. Sarà consentito far visita a parenti e amici, ma al massimo in due. Niente spostamenti da una Regione all'altra, per le seconde case dipende dalle singole ordinanze locali.