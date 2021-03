Covid, Sileri: "Inutile un lockdown di 4 settimane"

Ansa

Mentre il Cts chiede una stretta delle misure, già dal prossimo weekend, per frenare la diffusione del virus sospinta dalle varianti, per il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri "un lockdown per tutta l'Italia per 4 settimane in questo momento non lo vedo utile". Fonti confermano che una "chiusura" generalizzata non sarebbe un'ipotesi al vaglio di Palazzo Chigi. Martedì Nelle ultime 24 ore si è registrato un picco dei ricoveri in terapia intensiva e un aumento delle vittime (376) e dei contagi (19.749).