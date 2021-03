Covid, in Italia 22.409 nuovi casi con 361.676 tamponi e 332 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 22.409 nuovi casi di coronavirus a fronte di 361.676 tamponi effettuati (martedì i contagi erano stati 19.749 con 345.336 test). Il tasso di positività è oggi al 6,2%, in aumento dello 0,5% rispetto al giorno prima. I morti sono stati 332, mentre i guariti 13.752. In aumento di 71 le terapie intensive e di 489 i ricoveri negli altri reparti Covid.

Sono 253 ingressi in rianimazione Sono 253 gli ingressi in terapia intensiva, secondo i dati forniti dal ministero della Salute. Il saldo tra ingressi e uscite è di 71 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.827 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 489 unità rispetto a ieri, portando il totale a 22.882.

Gli attualmente positivi sono 487.074., di cui 461.365 si trovano in isolamento domiciliare, 22.882 sono ricoverati con sintomi. Sono 5.782.615 le dosi di vaccino somministrate in totale.