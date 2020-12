Covid, già iniziato l'esodo verso Sud | Attesa per capire come si delinerà la stretta di Natale

Da Milano a Napoli passando per Roma, folla nelle città per lo shopping natalizio Milano IPA 1 di 28 Milano IPA 2 di 28 Milano IPA 3 di 28 Milano IPA 4 di 28 Milano IPA 5 di 28 Milano IPA 6 di 28 Milano IPA 7 di 28 Milano IPA 8 di 28 Milano IPA 9 di 28 Milano IPA 10 di 28 Milano IPA 11 di 28 Milano IPA 12 di 28 Milano IPA 13 di 28 Milano IPA 14 di 28 Milano IPA 15 di 28 Milano IPA 16 di 28 Milano IPA 17 di 28 Bergamo alta Ansa 18 di 28 Bergamo alta Ansa 19 di 28 20 di 28 21 di 28 22 di 28 23 di 28 24 di 28 25 di 28 26 di 28 27 di 28 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Mentre c'è attesa per capire come si delinerà l'ulteriore stretta anti-Covid per le festività (zona rossa intera o alternata?), è già partito il "grande esodo" degli italiani. I treni sono sold out, in particolare verso Sud, ben prima della deadline del 21 dicembre per gli spostamenti tra Regioni, che è anche l'ultimo fine settimana di shopping libero prima delle nuove misure. File e assembramenti sono un pericolo per la possibile impennata dei contagi, cosicché il Viminale ha disposto più controlli in stazioni e aeroporti .